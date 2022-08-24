Yasin Özlü, Yeşilkent Mahallesi’nde gençler ile bir araya geldi. Gençlerin talep ve önerilerini dinleyen Özlü, belediyenin hizmetlerini de anlattı. Özlü, "Sizler, bizim yarınlarımız ve en kıymetli hazinelerimizsiniz. Sizlerin istekleri bizler için son derece önemli. Genc-i Ala Gençlik Modelimiz ile ilçe sınırlarımızı aşarak tüm Türkiye’ye örnek gençlik çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda Yeniköy Gençlik Merkezi’mizi kentimizin değerli gençlerine kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçerisinde eğitim salonları, kütüphane, etüd sınıfları, müzik ve bilim atölyeleri, oyun odaları, masa tenisi, satranç, bilardo, langırt masaları yer alacak. Gençlerimize yönelik çeşitli aktivite ve etkinliklerimiz yapılacak. En kısa zamanda bu güzel yatırımımızı da tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız ve siz değerli kardeşlerimle bu merkezlerimiz daha da değerlenecek ve güzelleşecek" dedi.
24 Ağu 2022 - 10:04- Gündem Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 10:05
Başkan Özlü: "Tüm Türkiye’ye örnek gençlik çalışmaları yaptık"
Gençler ile buluşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Sizlerin istekleri bizler için son derece önemli. Genc-i Ala Gençlik Modelimiz ile ilçe sınırlarımızı aşarak tüm Türkiye’ye örnek gençlik çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.