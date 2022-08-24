Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleriyle buluşan Muzaffer Bıyık, gençlerin geleceğe dair fikirlerini aldı. Darıca Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Darıca Belediyesi olarak bizler de yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlamak için ne gerekiyorsa yapmaya ve her zaman yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. İskoliye Sanat Akademisi ile Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezlerimizle, spor salonlarımız ve kütüphanelerimizle gençlerimizi ilgi duydukları her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimizin bizden talep ettikleri her konuda yardımcı olmak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Darıca Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.
24 Ağu 2022 - 10:04- Gündem Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 10:05
Başkan Bıyık: "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz"
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.