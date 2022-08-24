24 Ağu 2022 - 10:04- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 10:05

Başkan Bıyık: "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz" dedi.
Başkan Bıyık: "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz" mask
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Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleriyle buluşan Muzaffer Bıyık, gençlerin geleceğe dair fikirlerini aldı. Darıca Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Darıca Belediyesi olarak bizler de yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlamak için ne gerekiyorsa yapmaya ve her zaman yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. İskoliye Sanat Akademisi ile Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezlerimizle, spor salonlarımız ve kütüphanelerimizle gençlerimizi ilgi duydukları her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimizin bizden talep ettikleri her konuda yardımcı olmak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Darıca Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

# Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eğitim, ile, Darıca

24 Ağu 2022 - 10:04 İHA Kocaeli- Gündem

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