24 Ağu 2022 - 10:04- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 10:05

İki mahalleyi birbirine bağlayan yola bin ton asfalt

Sarımeşe ve Ataevler mahallelerini birbirine bağlayan Pilot Sokağa bin ton asfalt serildi.
İki mahalleyi birbirine bağlayan yola bin ton asfalt mask
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Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarımeşe ve Ataevler mahallelerini birbirine bağlayan Pilot Sokak’ta asfalt çalışması yapıldı. Ataevler Mahallesi’nde bulunan 600 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde Pilot Sokağa bin ton asfalt serildi. Asfalt serimi sonrasında kaldırım ve çevre düzenlemesine de başlanıldı. Çalışmaların kısa zamanda tamamlanmasıyla Pilot Sokak’ı modern görünüme kavuşacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Kocaman, "Hafta sonu, hafta içi, sıcak ve soğuk demeden güzel ilçemiz için çalışan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemiz genelinde yatırımlarımız devam etmektedir. Kartepe’mizin üst yapı işlevselliği için yoğun bir mesai harcıyoruz. Altyapı ihtiyacı biten bölgelerimize hızla üst yapıya kavuşturuyoruz" dedi.

# Kartepe Belediyesi, bir, başkanı, Kartepe

24 Ağu 2022 - 10:04 İHA Kocaeli- Gündem

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