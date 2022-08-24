İki mahalleyi birbirine bağlayan yola bin ton asfalt

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarımeşe ve Ataevler mahallelerini birbirine bağlayan Pilot Sokak’ta asfalt çalışması yapıldı. Ataevler Mahallesi’nde bulunan 600 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde Pilot Sokağa bin ton asfalt serildi. Asfalt serimi sonrasında kaldırım ve çevre düzenlemesine de başlanıldı. Çalışmaların kısa zamanda tamamlanmasıyla Pilot Sokak’ı modern görünüme kavuşacak.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Kocaman, "Hafta sonu, hafta içi, sıcak ve soğuk demeden güzel ilçemiz için çalışan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemiz genelinde yatırımlarımız devam etmektedir. Kartepe’mizin üst yapı işlevselliği için yoğun bir mesai harcıyoruz. Altyapı ihtiyacı biten bölgelerimize hızla üst yapıya kavuşturuyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.