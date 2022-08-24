24 Ağu 2022 - 11:08- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 11:10

Yaşar Kardaş: Kadın kazandı

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Cumhuriyet Parkı ile ilgili olarak, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’a diyebileceğimiz tek şey;kadın kazandı” ifadelerine yer verdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Yaşar Kardaş: Kadın kazandı mask

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Cumhuriyet Parkı’nın İzmit Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mecliste “Cumhuriyet Parkı’nın mülkiyeti büyükşehir belediyesinde. D maddesinde ise kendine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idarelere devredebilir diyor. Büyükşehir Belediyesi kendine ait bir mülkü verirken 75/D maddesi kapsamında yapar. Alacağımız karar bugün bu taşınmazın 75/D kapsamında en başından beri bizim söylediğimiz doğru usul ile bana yetki verilmesini içeriyor” ifadelerinde bulundu.

LÜTFA İHTİYACIMIZ YOKTUR”

Kardaş, yaptığı açıklamada, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’a diyebileceğimiz tek şey; “kadın kazandı.” KBB Meclisi 2005 yılında bir karar alıyor ve siz şimdi diyorsunuz ki “Olmaz, o karar eski karar” Öyle şey olmaz! Meclisinizin 17.02.2005 tarih ve 433 sayılı bir kararı var ve sizin o karara uygun hareket etmeniz gerekiyor. Cumhuriyet Parkı’yla ilgili herhangi bir lütfa ihtiyacımız yoktur. Çünkü zaten sonuç ortadadır. Lütfen kanuna göre hareket edin ve olması gerektiği gibi bu konuyu çözüme kavuşturalım” dedi.

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24 Ağu 2022 - 11:08 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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İzmi̇t'li - Tahir başkan incelik yaptı değil de kadın kazandı öyle mi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ağustos 11:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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