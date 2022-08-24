24 Ağu 2022 - 11:24- Kültür-Sanat G: 24 Ağu 2022 - 11:25

Gebze’de çocuklara sinema keyfi

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği "Mahallemde Sinema Var" etkinliği, çocuklara neşeli anlar yaşatıyor.
Gebze’de çocuklara sinema keyfi mask
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Mutlukent’te gerçekleştirilen Mahallemde Sinema Var etkinliği, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle başladı. Kendilerine ikram edilen mısır ve diğer ikramlıklar eşliğinde " Bir Türk Masalı Öksüz Kız" isimli animasyon filmini keyifle izleyen çocukları Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yalnız bırakmadı. Çocukların neşesine ortak olan Başkan Büyükgöz, ailelerle de sohbet etti.
# başkanı, bir

24 Ağu 2022 - 11:24 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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