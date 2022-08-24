Mutlukent’te gerçekleştirilen Mahallemde Sinema Var etkinliği, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle başladı. Kendilerine ikram edilen mısır ve diğer ikramlıklar eşliğinde " Bir Türk Masalı Öksüz Kız" isimli animasyon filmini keyifle izleyen çocukları Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yalnız bırakmadı. Çocukların neşesine ortak olan Başkan Büyükgöz, ailelerle de sohbet etti.
24 Ağu 2022 - 11:24- Kültür-Sanat Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 11:25
Gebze’de çocuklara sinema keyfi
Gebze Belediyesi’nin düzenlediği "Mahallemde Sinema Var" etkinliği, çocuklara neşeli anlar yaşatıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.