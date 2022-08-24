Gebze’de çocuklara sinema keyfi

Mutlukent’te gerçekleştirilen Mahallemde Sinema Var etkinliği, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle başladı. Kendilerine ikram edilen mısır ve diğer ikramlıklar eşliğinde " Bir Türk Masalı Öksüz Kız" isimli animasyon filmini keyifle izleyen çocukları Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yalnız bırakmadı. Çocukların neşesine ortak olan Başkan Büyükgöz, ailelerle de sohbet etti.