Kocaeli, motorini bile geçti!

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da, Trend Topic listesinde birinci sıraya girdi. Binlerce Twitter kullanıcısı "Kocaeli" etiketiyle kentten manzaralar ve tweetler paylaştı. Twitter kullanıcıların üst üste attıkları Kocaeli tweetleri Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.