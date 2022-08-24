24 Ağu 2022 - 13:47- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 13:52

Kocaeli, motorini bile geçti!

Sosyal platformlarından Twitter'da Kocaeli TT oldu

Kocaeli, motorini bile geçti! mask
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En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da, Trend Topic listesinde birinci sıraya girdi. Binlerce Twitter kullanıcısı "Kocaeli" etiketiyle kentten manzaralar ve tweetler paylaştı. Twitter kullanıcıların üst üste attıkları Kocaeli tweetleri Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti. 

24 Ağu 2022 - 13:47 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.052.630 gösterim gerçekleşti.

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