24 Ağu 2022 - 13:53- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 13:54

Dr. Ali Değirmenci Kocabayramlar’da

Kocabayramlar Kültür Platformu’nun 12. konuşmacısı Aile Hekimi Dr. Ali Değirmenci oldu. İzmit Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Lojistik...
Dr. Ali Değirmenci Kocabayramlar’da mask
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Kocabayramlar Kültür Platformu’nun 12. konuşmacısı Aile Hekimi Dr. Ali Değirmenci oldu. İzmit Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Lojistik Bölümü 10. sınıf öğrencisi Eren Ergün’ün sunup yönettiği toplantıda aile hekimi olarak Körfez Çamlıtepe Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Ali Değirmenci, katılımcılara ‘İlk yardımda güncel yaklaşımlar’ konusunda bilgi verdi. Değirmenci, konuyla ilgili soruları da yanıtladı. Toplantı, irmik tatlısı ikramı ile sona erdi.
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24 Ağu 2022 - 13:53 - Gündem

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