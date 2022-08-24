Kocabayramlar Kültür Platformu’nun 12. konuşmacısı Aile Hekimi Dr. Ali Değirmenci oldu. İzmit Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lojistik Bölümü 10. sınıf öğrencisi Eren Ergün’ün sunup yönettiği toplantıda aile hekimi olarak Körfez Çamlıtepe Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Ali Değirmenci, katılımcılara ‘İlk yardımda güncel yaklaşımlar’ konusunda bilgi verdi. Değirmenci, konuyla ilgili soruları da yanıtladı. Toplantı, irmik tatlısı ikramı ile sona erdi.
24 Ağu 2022 - 13:53- Gündem Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 13:54
Dr. Ali Değirmenci Kocabayramlar’da
Kocabayramlar Kültür Platformu’nun 12. konuşmacısı Aile Hekimi Dr. Ali Değirmenci oldu. İzmit Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lojistik...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.