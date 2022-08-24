İzmit Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk etkinlikleri Cumhuriyet Parkı’nda devam ediyor. İkram edilen dondurmanın keyfini çıkartan çocuklar Sihirbaz ve Hacivat ile Karagöz gösterileri ile gönüllerince eğlendi. Çocuklar ve aileleri birbirinden renkli etkinliklerle güzel bir gün geçirdi. 1 Eylül’e kadar devam edecek çocuk etkinliklerinde bugünkü adres Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Gülümse Kafe olacak. Saat 17.00’de Gülümse Kafe’de kurulacak Şişme Oyun Parkında çocuklar eğlencenin tadını çıkaracak.
24 Ağu 2022 - 13:54- Gündem Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 13:55
İzmitli çocuklar doyasıya eğlendi
İzmit Belediyesi tarafından Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen çocuk etkinliğine katılan İzmitli çocuklar gönüllerince eğlendi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.