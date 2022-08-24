24 Ağu 2022 - 13:54- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 13:55

İzmitli çocuklar doyasıya eğlendi

İzmit Belediyesi tarafından Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen çocuk etkinliğine katılan İzmitli çocuklar gönüllerince eğlendi

İzmitli çocuklar doyasıya eğlendi mask
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İzmit Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk etkinlikleri  Cumhuriyet Parkı’nda devam ediyor. İkram edilen dondurmanın keyfini çıkartan çocuklar Sihirbaz ve Hacivat ile Karagöz gösterileri ile gönüllerince eğlendi. Çocuklar ve aileleri birbirinden renkli etkinliklerle güzel bir gün geçirdi. 1 Eylül’e kadar devam edecek çocuk etkinliklerinde bugünkü adres Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Gülümse Kafe olacak. Saat 17.00’de Gülümse Kafe’de kurulacak Şişme Oyun Parkında çocuklar eğlencenin tadını çıkaracak.
# bir, ile, tarafından, Cumhuriyet Parkı

24 Ağu 2022 - 13:54 - Gündem

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