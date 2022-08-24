Körfez’de güzel şenlik

Körfez Belediyesi’nin her akşam bir mahallede düzenlediği ‘Çocuk Şenliği’ etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Şenlikler son olarak İlimtepe Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Hereke Kışladüzü Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Maskotların renk kattığı etkinlikte çocuklar hazırlanan oyun grupları ile doya doya eğlendi.

DOYASIYA EĞLENCE

Oyun grupları ile doyasıya eğlenen çocuklar için farklı etkinlikler de vardı. Yarışmaların düzenlendiği, müzikli oyunların oynandığı etkinliklerde mahalleler çocukların neşeli sesleri ile inledi. Başkan Şener Söğüt de etkinliklere katılarak çocukların eğlencesine ortak oldu. Çocuklar da Başkan Söğüt’e büyük ilgi gösterdi.

SİZ MUTLU OLUN YETER

Başkan Söğüt, “Çocuklarımız mutlu olsun diyerek ilçemizin tüm mahallelerinde bu etkinlikleri düzenliyoruz. Şimdi çocuklarımızın mutluluğunu da görünce, doğru bir iş yaptığımızı daha iyi anlıyoruz. Pandemi gibi bir süreç sonrası çocuklarımızın gönüllerinde eğlenmesi bizleri de mutlu ediyor” dedi.