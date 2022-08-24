Dilara, piyano çalma hayaline kavuştu

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hizmet veren İZMEK, sanatla ilgilenmek isteyen gençlere kapı aralıyor. 96 farklı branş ve 51 ayrı kurs merkezinde devam eden İZMEK, kadın-erkek, genç-yaşlı binlerce kişiye mesleki beceri aşılarken sanatsal anlamda da katkı sağlıyor.

PİYANO ÇALMA HAYALİ

Tam bir halk üniversitesi görevi gören İZMEK’te eğitim alan gençlerden biri de Dilara Korkmaz. İstanbul’da Makine Mühendisliği okuyan Dilara Korkmaz, okulların tatil olması ile birlikte geldiği Kocaeli’de İZMEK Piyano kursu ile tanıştı. Kursa başvuru yaparak İZMEK Piyano Kursu öğretmeni Çetin Demirci’den ders alan Dilara, hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

TUTKUYLA DEVAM EDİYOR

Piyano çalma hayalini İZMEK’te gerçekleştiren Dilara Korkmaz, çaldığı parçalarla herkesi kendine hayran bırakıyor. Akademik kariyerinin yanında sanat kariyerini İzmit Belediyesi ile sürdüren Dilara, piyano derslerine büyük bir tutkuyla devam ediyor.

KURSLAR DEVAM EDECEK

İZMEK Piyano kursu yeni dönemde de Belsa Plaza B Blok ve Yahya Kaptan Hanımeli Kurs Merkezi’nde devam edecek. Piyano kursu ve diğer 95 branşta el becerisi ve mesleki beceri kazanmak isteyen vatandaşlar https://file.izmit.bel.tr/izmek-kurs-kayit/index.html adresinden İZMEK Kurs Kayıt Formu’nu doldurabilir.