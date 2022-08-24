Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde vatandaşların hayatına değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe Arslanbey’de çok amaçlı olarak tasarlanan Rahmiye Parkı çalışmalarına başlandı. Gerçekleştirdiği yatırımlarla ilçe merkezlerindeki park, bahçe ve spor tesislerini arttıran Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Rahmiye Mahallesi’nde içerisinde yürüyüş yolları ile çocuk oyun gruplarının olacağı bir park daha inşa ediyor.
24 Ağu 2022 - 13:55- Gündem Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 13:56
Kartepe’ye yeni park
Büyükşehir, Kartepe ilçesine çok amaçlı bir park daha kazandırıyor. Yaklaşık 3 hafta önce başlatılan Rahmiye Parkı çalışmaları hızla ilerliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.