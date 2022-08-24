24 Ağu 2022 - 13:55- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 13:56

Kartepe’ye yeni park

Büyükşehir, Kartepe ilçesine çok amaçlı bir park daha kazandırıyor. Yaklaşık 3 hafta önce başlatılan Rahmiye Parkı çalışmaları hızla ilerliyor

Kartepe’ye yeni park mask

  Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde vatandaşların hayatına değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe Arslanbey’de çok amaçlı olarak tasarlanan Rahmiye Parkı çalışmalarına başlandı. Gerçekleştirdiği yatırımlarla ilçe merkezlerindeki park, bahçe ve spor tesislerini arttıran Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Rahmiye Mahallesi’nde içerisinde yürüyüş yolları ile çocuk oyun gruplarının olacağı bir park daha inşa ediyor.
# bir, ile, Kartepe, Büyükşehir Belediyesi

24 Ağu 2022 - 13:55 - Gündem

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