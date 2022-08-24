Kartepe’ye yeni park

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde vatandaşların hayatına değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe Arslanbey’de çok amaçlı olarak tasarlanan Rahmiye Parkı çalışmalarına başlandı. Gerçekleştirdiği yatırımlarla ilçe merkezlerindeki park, bahçe ve spor tesislerini arttıran Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Rahmiye Mahallesi’nde içerisinde yürüyüş yolları ile çocuk oyun gruplarının olacağı bir park daha inşa ediyor.