CHP'li Soycan’dan AKP'li Çağlayan’a otobüs talebi

AKP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ercüment Kan’ın yerine AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Yöneticisi İsmail Dursun atanmasının ardından Dursun’un Başiskele’de yaşadığı öğrenildi. CHP Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı Levent Soycan, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan’a seslenerek “Sayın Çağatay Çağlayan Kandıra'ya İlçemizden atama yapmışsın ama Başiskele' den Kandıra'ya direk otobüs yok. Yaptın bari bir iş UlaşımPark ile de görüşte bu vesileyle ilçemize bir faydan olsun.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.