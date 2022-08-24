CHP'li Soycan’dan AKP'li Çağlayan’a otobüs talebi

AKP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ercüment Kan’ın yerine AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Yöneticisi İsmail Dursun atanmasının ardından Dursun’un Başiskele’de yaşadığı öğrenildi. CHP Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı Levent Soycan, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan’a seslenerek “Sayın Çağatay Çağlayan Kandıra'ya İlçemizden atama yapmışsın ama Başiskele' den Kandıra'ya direk otobüs yok. Yaptın bari bir iş UlaşımPark ile de görüşte bu vesileyle ilçemize bir faydan olsun.” dedi.