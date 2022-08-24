24 Ağu 2022 - 13:58- Siyaset G: 24 Ağu 2022 - 13:59

CHP'li Soycan’dan AKP'li Çağlayan’a otobüs talebi

CHP Başiskele İlçe Gençlik Kolları Levent Soycan, AKP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na atanan ancak Başiskele’de yaşayan İsmail Dursun ile ilgili, “Sayın Çağatay Çağlayan Kandıra'ya ilçemizden atama yapmışsın ama Başiskele' den Kandıra'ya direk otobüs yok” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
CHP'li Soycan’dan AKP'li Çağlayan’a otobüs talebi mask
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AKP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ercüment Kan’ın yerine AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Yöneticisi İsmail Dursun atanmasının ardından Dursun’un Başiskele’de yaşadığı öğrenildi. CHP Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı Levent Soycan, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan’a seslenerek “Sayın Çağatay Çağlayan Kandıra'ya İlçemizden atama yapmışsın ama Başiskele' den Kandıra'ya direk otobüs yok. Yaptın bari bir iş UlaşımPark ile de görüşte bu vesileyle ilçemize bir faydan olsun.” dedi.
# CHP Başiskele İlçe Gençlik Kolları Levent Soycan, CHP Başiskele, AKP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ercüment Kan, AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Yöneticisi İsmail Dursun, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, bir, ile, Başiskele, ardından, başkanı

24 Ağu 2022 - 13:58 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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