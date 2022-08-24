Kocaelispor için devasa spor tesisi

Kocaelispor Kulübü’nde yeni tesisin nereye yapılacağı ile ilgili belirsizlik ortadan kalkıyor. Yeşil siyahlılarda yeni tesis projesi için belirlenen arazi Körfez Sevindikli Köyü oldu.

NELER ÇEKTİLER NELER

Bir önceki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun paramparça ettiği Derince Yenikent’teki Sefa Sirmen Tesisleri’nin üzerinden uzun yıllar geçti. Kocaelispor’un yok sayıldığı günlerde yeşil siyahlı kulüp tesisi olmadığı için göçebe gibi yaşadı ve bir sezonda 14 farklı stat, 1 spor salonu ve 1 de atletizm sahasında çalışabildi.

TARİH AFFETMEYECEK

Eski bakan Fikri Işık’ın dahiyane girişimi Kocaeli Birlikspor patlayınca Kocaelispor bir anda değerlendi. İbrahim Karaosmanoğlu da yıktığı tesislerle kaldı. Tarih, gerek Fikri Işık’ı gerekse de Sefa Sirmen Tesisleri’ni gözünü kırpmadan yıkan İbrahim Karaosmanoğlu’nu her daim hatırlatacaktır. Bu arada Yenikent’teki tesislerin mezbelelik hali utanç kaynağı olmaya devam ediyor.

DÜĞMEYE BASILIYOR

Kocaelispor burhanlı günlerinden kurtulup doğruldu ve Türk futbol tarihinin en sansasyonel dönüşüne imza attı. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bu geri dönüşün mimarları arasında başı çekti. Kocaeli Büyükşehir, Körfez Belediyesi ve Kocaelispor Kulübü birlikteliğinde yeşil siyahlı kulüp için tarihi proje için düğmeye basılıyor.

70 DÖNÜM OLMASI HEDEFLENİYOR

Kocaelispor için yapılacak yeni tesisin ne zaman ve nereye inşa edileceği merak konusuydu. Daha önce birçok farklı yerin adlandırıldığı tesis projesi ile ilgili Körfez Sevindikli Köyü arazisinde karar kılındı. 50 dönüm büyüklüğündeki arazinin genişletme çalışmalarının ardından 70 dönüme artırılması hedefleniyor. Sevindikli Göleti ve Sevindikli Güreş alanını da kapsayan arazinin ülkenin en büyük spor merkezlerinden birisi olması hedefleniyor.

EK GELİR

Projede en az 8 futbol sahası, spor salonu, yürüyüş parkurları, tenis kortları kompleks içinde yer alacak. Ayrıca çok amaçlı bir konaklama merkezi de tesiste olacak. İlerleyen süreçte yüzme havuzu ile tesis iyice zenginleşecek. Kocaelispor’a hizmet verecek olan tesiste ölü zamanlarda farklı takımlar kamplarını yapacak ve yeşil siyahlı kulübe önemli bir gelir de sağlanacak.

ARAÇLA İZMİT’TEN 13 DAKİKA

Tesise ulaşım ise hayli kolay olacak. İzmit Yeşilova’dan Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanacak olan araçlar ortalama 90 kilometre hızla sadece 13 dakikada tesise varacak. Kocaeli Stadı ile tesis arasındaki mesafe de 20 dakika civarında olacak. Alana İlimtepe’den de ulaşılacak. Devasa proje ile ilgili teknik detayları önümüzdeki süreçte siz değerli okurlarımızla paylaşacağız.