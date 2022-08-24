Maçları Kocaeli TV yayınlayacak

Kocaelispor 2 ya da 3 iç saha maçını Derince Stadı’nda oynayacak. Maç için 1.600 bilet verilecek. Kırklareli ekibine ise 83 kişilik yer ayrıldı. Merak edilen konulardan birisi de maçların canlı yayını olup olmayacağı ile ilgiliydi. Birkaç firma TFF’ye konu ile ilgili başvuru yaptı ve tekliflerini iletti. 2 ve 3. Lig yayın hakları ile ilgili netlik sağlanmış değil. İlimizin yerel kanallarından Kocaeli TV yetkilileri, Kocaelispor Kulübü ile görüştü ve Derince’deki maçları canlı olarak yayınlanmasına karar verildi.