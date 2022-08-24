Kocaelispor 2 ya da 3 iç saha maçını Derince Stadı’nda oynayacak. Maç için 1.600 bilet verilecek. Kırklareli ekibine ise 83 kişilik yer ayrıldı. Merak edilen konulardan birisi de maçların canlı yayını olup olmayacağı ile ilgiliydi. Birkaç firma TFF’ye konu ile ilgili başvuru yaptı ve tekliflerini iletti. 2 ve 3. Lig yayın hakları ile ilgili netlik sağlanmış değil. İlimizin yerel kanallarından Kocaeli TV yetkilileri, Kocaelispor Kulübü ile görüştü ve Derince’deki maçları canlı olarak yayınlanmasına karar verildi.
24 Ağu 2022 - 13:59- Spor Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 14:02
Maçları Kocaeli TV yayınlayacak
Kocaelispor 2 ya da 3 iç saha maçını Derince Stadı’nda oynayacak. Maç için 1.600 bilet verilecek. Kırklareli ekibine ise 83 kişilik yer ayrıldı. Mera...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.