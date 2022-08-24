Çolakoğlu Metalurji’den “İşimiz çelik gücümüz kadın” projesi

Demir çelik sektörünün en beğenilen şirketi Çolakoğlu Metalurji, kadınları ekonomik açıdan güçlendirerek toplumsal yaşama entegre etmeye katkı sağlayacak istihdam projesini, faaliyet gösterdiği Dilovası ve Kocaeli Bölgesi’ni kapsayacak şekilde başlattı. İşimiz Çelik Gücümüz Kadın projesi; kadınların mesleki beceriler kazanmasını hedefleyen, teknik eğitimlerin düzenlenmesinden, çalışma alanlarının kadınlara uygun olarak yeniden hazırlanmasına kadar birçok çalışmayı içinde barındırıyor.

"HER ALANDA GÖREV VERECEĞİZ"

Projeye büyük önem verdiklerini dile getiren Çolakoğlu Metalurji İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Kazım Selim Özkan, “Faaliyet gösterdiğimiz Dilovası Bölgesi’nde hayata geçirdiğimiz tüm sosyal sorumluluk projelerimizde toplumun gelişimi hedefiyle çalışıyoruz. Eşitlik ve kapsayıcılığa verdiğimiz önem ile kadın istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Çünkü biz, sosyal kalkınmanın toplumsal cinsiyet eşitliği ve rollerin eşit dağılımı ile olabileceğine inanıyoruz. Bu projemizde de kadınların karşılaştığı sosyo-ekonomik sorunların istihdam yoluyla çözümlenmesi için kuvvetli bir adım atıyoruz. Proje kapsamında istihdam edeceğimiz kadınlara, her alanda görev vereceğiz. Bunun için de kadınlar, üretim işçiliğinden vinç operatörlüğüne, sevkiyat işçisinden iş güvenliği teknikerine kadar üretimin içinde pek çok alanda olacaklar. Çünkü biz Çolakoğlu Metalurji olarak ağır sanayi alanında erkeğin yaptığı her işi kadının da yapabileceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu.