MOBESKO talihlileri belli oldu!

Türkiye’nin en büyük Mobilya AMV’si olarak kabul edilen MOBESKO’nun yaklaşık dört aydır devam eden kampanyasında kazanan talihliler belli oldu. Bu yılda geleneği bozmayan MOBESKO Yönetimi, 5 bin TL’lik alışveriş yapan herkesin bir çekiliş hakkı kazandığı kampanya finali aynı zamanda eğlenceli bir etkinliğe dönüştü. Dev kampanyada toplam 41 hediye heyecan dolu bir çekilişle sahiplerini buldu. Talihliler 1 Adet 2022 model Peugeot 208, 15 adet Iphone 12 telefon, 10 adet 43” FHD televizyon ve 15 adet robot süpürge kazanma şansı elde etti.

HEM HEYECAN HEM EĞLENCE

Bu yıl daha renkli bir organizasyona imza atmak isteyen MOBESKO, etkinlik alanını tam bir eğlence merkezine dönüştü. Solist Hakhan ve orkestrası şarkıları ile birlikte aileler hem çekiliş heyecanını yaşadı hem de çocuklarıyla farklı bir gün geçirdi. Popcorn, pamuk şeker ve dondurma ikramının da bulunduğu etkinlikte çekilişin başlamasıyla birlikte heyecan doruğa ulaştı.

41 MOBESKO 41

Toplamda 41 hediye verilen çekilişte, MOBESKO’nun 2022 model Peugeot 208 talihlisi de belli oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte 41 talihlinin hem asil hem de yedek üyelerinin isimleri belirlendi. 2022 model PEUGEOT 208 sahibi İstanbul’dan çekilişe katılan Musa Bilal Yıldız oldu. Farklı illerde yaşayan talihliler de aynı zamanda birçok hediyenin sahibi oldu. MOBESKO yönetimi, kampanyaya katılan herkese teşekkür ederken “Geleneksel hale getirdiğimiz dev kampanyamız her yıl giderek büyüyor. Bu kampanya inşallah uzun yıllar sürer” ifadelerini kullandı.