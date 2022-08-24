“Dün Dündür, Bugün Bugündür’ün zirvedeki temsilcisi AKP’dir”

Saadet Partisi Gebze ilçe başkanı Mustafa Turel, haftalık yönetim kurulu toplantısını ilçe binasında gerçekleştirdi. Toplantıda teşkilatın haftalık çalışmaları ve Dış İlişkiler Birim Başkanlığının sunduğu rapor ele alındı. Turel, AKP’nin ülkeyi yönetme tutarsızlıkları için, “Dün Dündür, Bugün Bugündür’ söyleminin tüm zamanların zirvedeki temsilcisi AKP’dir” dedi.

“İSRAİL İLE ASLA OLUMLU BİR ŞEY DÜŞÜNEMEM, DEMİŞTİ”

İlçe Başkanı Turel, “AKP Hükümeti’nin Siyonist terör rejimi İsrail ile ardı ardına attığı normalleşme adımları akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014’teki açıklamasını getirdi. Erdoğan, o açıklamasında İsrail’in dünya barışına tehdit olduğunu belirterek ‘İsrail terör estiriyor, soykırım yapıyor. Ben görevde olduğum sürece hiçbir zaman İsrail ile olumlu bir şeyi düşünemem’ ifadelerini kullanıyor” dedi.

“TÜM ZAMANLARIN ZİRVEDEKİ TEMSİLCİSİ AKP”

“Siyonist İsrail rejiminin sözde Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti ile başlayan normalleşme sürecinde son olarak karşılıklı büyükelçi atama kararı alındığı kamuoyuna duyurulmuştu. Dünya barışını tehdit eden, çocuk katili Siyonist İsrail, soykırım yapan terör devleti İsrail ile ne oldu da normalleşme sürecine geldik? ’Dün Dündür, Bugün Bugündür’ söyleminin tüm zamanların zirvedeki temsilcisi AKP’dir. Diğer taraftan AKP hükümetinin Suriye ile olan normalleşme süreci çok geç kalınmış ancak yanlışın neresinden dönülürse dönülsün kârdır” ifadelerini kullandı.

“İSLAM BİRLİĞİ MUTLAKA KURULACAK”

“İslam coğrafyasında akan kanın çözümü İslam Birliği’nin kurulması ve Müslümanların birlik ve beraberlik için hareket etmesidir” diyen Turel, “Maalesef AKP iktidarı, İslam coğrafyasına gerekli önemi vermediği gibi Batılı ülkelerin kuyruğuna takılarak kendi Türkiye ve İslam coğrafyasına büyük zararlar vermiştir. Irak işgali ile başlayan Afganistan, Suriye ve Libya’da katliamların yapılmasına göz yummuştur. Milli Görüş’ün tek temsilcisi Saadet Partisi öncülüğünde İslam Birliği mutlaka kurulacak ve kan ve gözyaşı Allah’ın izniyle dinecektir” şeklinde konuştu.