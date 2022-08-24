24 Ağu 2022 - 14:12- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 14:15

Aygün: Deniz Mahallemizde kentsel dönüşüm hazırlıkları sürüyor

Derince Yenikent Mahallesi’nde Sistem Sitesi sakinlerine konuk olan Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Yenikent Mahallemizde yer alan Araptepe’de Kentsel Yenileme Projemiz tamamlandı. Deniz Mahallemizde de kentsel dönüşüm için hazırlıklarımız devam ediyor” dedi

Aygün: Deniz Mahallemizde kentsel dönüşüm hazırlıkları sürüyor mask
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yenikent Mahallesi’nde Sistem Sitesi Başkanı Nazım Avcı ve site sakinleri ile bir araya geldi. Belediye meclis üyeleri Yasin Kayı ve Kenan Yalçın ile AKP İlçe Teşkilatı mensuplarının da yer aldığı programda konuşan Başkan Aygün, Derince’ye kazandırılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Derince’de birbirinden önemli projeleri hizmete sunduklarını aktaran Başkan Aygün, “Milletimizin güvencesi olan çocuklarımız ve gençlerimiz için spor ve eğitim alanları oluşturduk. İlk olarak Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’ni hayata geçirdik. Daha sonra sırasıyla Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi, Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi ve 16 noktada spor sahaları inşa ettik. Bunların yanında kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Yenikent Mahallemizde yer alan Araptepe’de Kentsel Yenileme Projemiz tamamlandı. Deniz Mahallemizde de kentsel dönüşüm için hazırlıklarımız devam ediyor” dedi.

TARIMSAL KALKINMA TESİSİ

İshakçılar’da yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aygün, “İshakçılar’da Tarımsal Kalkınma Tesislerimizi inşa ettik. Bununla beraber Tahtalı Göleti Doğa Park projemizin ilk iki etabından sonra üçüncü etabında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda bu çalışmamızı da Allah’ın izniyle halkımızın hizmetine sunacağız. Bunların yanında Millet Kıraathanesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Yenikent Kapalı Pazar ve Kültür Merkezi gibi projelerimizi de hizmete açmıştık. Ayrıca Modern Hayvan Satış Yeri ve Kesim Alanı projemizi de inşa ederek ilçemizin hizmetine sunacağız” dedi.

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24 Ağu 2022 - 14:12 - Gündem

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