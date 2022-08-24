24 Ağu 2022 - 14:15- Ekonomi G: 24 Ağu 2022 - 14:18

Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos ayında geriledi  

2022 yılı Ağustos ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,5 puan düşüş kaydederek 168,3 seviyesinde gerçekleşti.  

Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos ayında geriledi   mask

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB), 2022 yılı Ağustos ayı Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi ( FHGE) verisini paylaştı. 2022 yılı Ağustos ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

TALEP BEKLENTİLERİ

Buna göre, 2022 yılı Ağustos ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,5 puan düşüş kaydederek 168,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İSTİHDAMDA ARTIŞ

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü. İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlendi.

FİNANS FAALİYETLERİ

2022 yılı Ağustos ayında, "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” , "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,4, 2,2 ve 22,0 puanlık azalış olduğu gözlendi.

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24 Ağu 2022 - 14:15 - Ekonomi

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