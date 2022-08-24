Türksat AŞ ile ST Engineering iDirect arasında, Türksat 5B Yer Sistemleri Tedarik Sözleşmesi imzalandı. İki firma arasındaki stratejik ortaklığı güçlendiren sözleşme ile Orta Doğu ve Afrika ülkelerine verilen uydu hizmetlerinde, geleceğe yönelik teknolojisiyle esneklik ve hız sağlayacak.