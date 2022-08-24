24 Ağu 2022 - 14:17- Ekonomi G: 24 Ağu 2022 - 14:19

Türksat 5B Yer Sistemleri Tedarik Sözleşmesi imzalandı

Türksat AŞ ile ST Engineering iDirect arasında, Türksat 5B Yer Sistemleri Tedarik Sözleşmesi imzalandı. İki firma arasındaki stratejik ortaklığı g...

24 Ağu 2022 - 14:17 - Ekonomi

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