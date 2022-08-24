Türksat AŞ ile ST Engineering iDirect arasında, Türksat 5B Yer Sistemleri Tedarik Sözleşmesi imzalandı. İki firma arasındaki stratejik ortaklığı güçlendiren sözleşme ile Orta Doğu ve Afrika ülkelerine verilen uydu hizmetlerinde, geleceğe yönelik teknolojisiyle esneklik ve hız sağlayacak.
24 Ağu 2022 - 14:17- Ekonomi Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 14:19
Türksat 5B Yer Sistemleri Tedarik Sözleşmesi imzalandı
Türksat AŞ ile ST Engineering iDirect arasında, Türksat 5B Yer Sistemleri Tedarik Sözleşmesi imzalandı. İki firma arasındaki stratejik ortaklığı g...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.