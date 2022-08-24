Cem Şakoğlu: Oy kaybından endişelendiniz, geri adım atmak için yer aradınız!

İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Dünden bu yana İzmit Belediye Başkanı Sayın Av. Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendinin muhalifleri neredeyse bayram yapıyor. Sebebi ne? Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’ın Cumhuriyet Parkı'nın İYİ Parti ve CHP’li yöneticilerinin ricasıyla İzmit Belediyesine tahsisinin yapılması. Öncelikle bu kararı alan KBB yetkililerine şunu sormak istiyorum “Son kararınız mı?”



“ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK BİR OYUNLA”

Yaklaşık bir, bir buçuk sene önce Cumhuriyet Parkının tahsisini bize vermeyeceğinizi söyleyen siz değil miydiniz? Halk bu duruma isyan edip Cumhuriyet Parkında kalabalıklar halinde toplanınca KBB meclis toplantısında “Fatma Hanım Cumhuriyet Parkını size vermeyeceğimizi mi sandınız” diyen siz değil miydiniz? Bu söylem sonrasında biz parkın kafesinde tadilat yapmaya kalktığımızda yine şeytanın aklına gelmeyecek bir oyunla Gazi Lisesinin koruma alanını meclisin oyları ile genişletip parkın içindeki kafenin tadilatını durduran yine siz değil misiniz?



OY VE PRESTİJ KAYBI ENDİŞESİ İLE GERİ ADIM ATTINIZ

Hem İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkına bir şey yapmıyor diyeceksiniz hem de yapılmasını engelleyeceksiniz. Bunların tamamı bir yana daha bir kaç gün öncesine kadar “Parkı boşaltın içerisinde tadilatı biz yapacağız” diyen yine siz değil miydiniz? Aynı halk kalabalığı Cumhuriyet Parkına sahip çıkınca olay çıkmasından, oy ve prestij kaybından endişelendiğiniz için zaten geri adım atmak için yer aramıyor muydunuz? Bunu sizin yöneticileriniz söylüyordu. Bugün artık sayısını unuttuğumuz bir kez daha “Cumhuriyet Parkını İzmit Belediyesine tahsis ettik” söylemi ile gündeme çıktınız. Soruyorum son kararınız mı? Yarın küstüm oynamıyorum, vazgeçtim vermiyorum demeyeceğinizden emin misiniz?