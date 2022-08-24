24 Ağu 2022 - 15:36- Spor G: 24 Ağu 2022 - 15:38

Sezer, Türkiye üçüncüsünü konuk etti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Sinop’ta Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerinde + 87 kilogramda Türkiye...
Sezer, Türkiye üçüncüsünü konuk etti mask

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Sinop’ta Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerinde + 87 kilogramda Türkiye 3’üncüsü olan Gölcük Belediyesporlu Ali İmran Pustu’yu ve antrenörlüğünü yapan babası Zabit Pustu’yu makamında konuk etti. Başkan Sezer, Pustu’yu tebrik ederek Konya’da düzenlenecek olan Türkiye Teakwondo Federasyonu Ümitler Milli Takım seçmelerinde başarılar diledi. Ali, 1-2 Eylül’de Konya Selçuklu Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılacak Ümitler Milli Takım seçmelerine katılacak. Pustu, Arnavutluk yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda Mili takımda yer alabilmek için mücadele edecek.
# Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediyesi, Ali İmran Pustu, Avrupa, başkanı

24 Ağu 2022 - 15:36 - Spor

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