Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Sinop’ta Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerinde + 87 kilogramda Türkiye 3’üncüsü olan Gölcük Belediyesporlu Ali İmran Pustu’yu ve antrenörlüğünü yapan babası Zabit Pustu’yu makamında konuk etti. Başkan Sezer, Pustu’yu tebrik ederek Konya’da düzenlenecek olan Türkiye Teakwondo Federasyonu Ümitler Milli Takım seçmelerinde başarılar diledi. Ali, 1-2 Eylül’de Konya Selçuklu Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılacak Ümitler Milli Takım seçmelerine katılacak. Pustu, Arnavutluk yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda Mili takımda yer alabilmek için mücadele edecek.
24 Ağu 2022 - 15:36- Spor Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 15:38
Sezer, Türkiye üçüncüsünü konuk etti
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Sinop’ta Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerinde + 87 kilogramda Türkiye...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.