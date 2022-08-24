 Akar: Belediyecilik insana dokunmaktır, bunu en iyi başaran da Hürriyet’tir

Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesi temel atma töreninde konuşan TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar şu ifadeleri kullandı: Biz bu yola çıkarken sarı çizmeleri hizmet için giyeceğiz dedik, cenazelerde ayağımız kirlenmesin diye değil. Belediyenin temel görevleri millete hizmet midir? Evet. Temizlik, kaldırım vs. millete hizmet etmek bununla bitmiyor. O kentin temel ihtiyaçlarını tespit edip onlar üzerinde çözüm üretmek belediye başkanlarının asil görevleri olmasa bile asil görevlerinin de üzerindedir aslında.



“EN İYİ BAŞARAN HÜRRİYET’TİR”

Son zamanlarda İzmit’e bunu yaşıyoruz. İZGİM, Çınar Akademi, Alzheimer Yaşam Evi gibi projelerle bunu yaşıyoruz. Belediyenin tanımlanan iş görevleri arasında bunlar yoktur. Tabii bu vizyon meselesidir, kentin ihtiyaçlarını belirleme işidir. İnsana dokunma, problemleri giderme işidir. Bunu da en iyi başaran tabii ki İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’tir.

Bu projelerden biri de Gölkay. Atıl bir durumda bırakıldı. Devlet işletmeci olmaz dediler, şimdi tarım kredi marketlere döndüler. İzmit Belediyesi kamu alanlarının nasıl kaliteli ve uygun hizmet vereceğini, birilerine peşkeş çekilmeyeceğini gösteriyor. İzmit halkı şanslı çünkü bir rekabet var. Trilyonluk bir bütçe ile 400 milyonluk bir bütçeyi tüm Türkiye karşılaştırıyor. Bu bizim arkadaşlarımızın çalışma azmini arttırıyor. Biz hep bir adım önde olacağız. Çünkü biz betona yatırım yapmıyoruz, insana yatırım yapıyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.