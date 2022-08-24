24 Ağu 2022 - 15:39- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 15:41

Yıldızlı: İzmit Belediyesi halka dokunuyor

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesi temel atma töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, “İzmit Belediyesi halka dokunan projeler yapıyor. Diğer belediyelere baktığınız zaman aradaki farkı göreceksiniz” dedi

Yıldızlı: İzmit Belediyesi halka dokunuyor mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle İzmit’e kazandırılacak olan Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesinin temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Programda konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı şu ifadeleri kullandı: İzmit Belediyesi halka dokunan projeler yapmaya devam ediyor. Önemli olan işte bu gördüğünüz hizmetler.


YILDIZLI “FATMA HANIM’I KUTLUYORUM”

Daha önceden buranın kullanım şeklini biliyoruz. Şimdi yapılacak iş ile burası çok amaçlı kullanılacak. Gerçekten İzmit’in hak ettiği bir proje. Diyorlar ki: İzmit Belediyesi bir şey yapmıyor. İzmit Belediyesi halka dokunan projeler yapıyor. Diğer belediyelere baktığınız zaman aradaki farkı göreceksiniz. Diğer belediyelerin yaptığı etkinlikten haberi olan var mı? Başladıkları projeleri hepsi yarım. Hepsini dolaşın, aradaki farkı göreceksiniz. Fatma Hanım’ı kutluyoruz, bizler arkasındayız. Tebrik ediyorum” dedi.
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24 Ağu 2022 - 15:39 - Gündem

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