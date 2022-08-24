Nazlıgül: İzmit Belediyesinin hizmetleri 

Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı, vatandaşların doğayla iç içe olabileceği, nefes alabileceği, güvenilir mimari yapısı ile İzmit’in sosyal alanlarından biri olacak. Bu kapsamda kentin yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya aday Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı’nın temeli bugün gerçekleştirilen törenle atıldı.



YOĞUN KATILIM

Temel atma törenine TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Deva Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı, ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, KYÖD Başkanı Uğur Saral, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Çayırköy Mahalle Muhtarı Aşır Akbaba, Sepetçi Mahalle Muhtarı Nejdet Çetin ve çok sayıda misafir katıldı.



NAZLIGÜL, “KALİTE, İZMİT’TE YAŞAM ŞEKLİDİR”

Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “İzmit Kocaeli’nin 12 ilçesinden biri ama İzmit yaptığı hizmetlerle ne Darıca ile ne de Gebze ile kıyaslanabilir. İzmit yaptığı hizmetlerle kendisinin neredeyse 12 kat bütçesiyle hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile kıyaslanıyor. İzmit Belediyesinin başarılı olduğu buradan bellidir. Kalite İzmit için bir ayrıcalık değil yaşam şekli olacak diyoruz. İnşallah İzmit gülümsemeye devam edecek” dedi.