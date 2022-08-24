24 Ağu 2022 - 15:43- Siyaset G: 24 Ağu 2022 - 15:45

 Yıldız: Başkanımız 3 buçuk yıldır millete hizmet örneği gösteriyor

Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesi Temel Atma Töreni yoğun katılımla gerçekleşirken programda konuşan İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Belediyeciliğin temel anlayışı millete hizmet etmek. Sayın Belediye Başkanımız bunu 3 buçuk yıldır en iyi şekilde gösteriyor” ifadelerini kullandı.

 Yıldız: Başkanımız 3 buçuk yıldır millete hizmet örneği gösteriyor mask


İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “ Böylesi güzel bir projede bizi sizlerle buluşturduğu için Belediye Başkanım ve ekibine teşekkür ediyorum. Fatma Hanım şunu gösterdi ki: bu işler artık belediyeciliğin temel felsefesi, bir lütuf değil. Yapılan hizmetlerin Kocaeli’de veya İzmit’te hiç fark etmez bir lütufmuş gibi sunulması doğru değil. Belediyeciliğin temel anlayışı millete hizmet etmek. Sayın Belediye Başkanımız bunu 3 buçuk yıldır en iyi şekilde gösteriyor” şeklinde konuştu. 
# İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, başkanı, bir

24 Ağu 2022 - 15:43 - Siyaset

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Yorumlar

(1)
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Karamanoğlu Mehmet Bey - Şanbaz Bey Şanbaz Bey.. Biraz da Oğlunuzun işlerinden bahsetsek ya ne güzel olur...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ağustos 16:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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