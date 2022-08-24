 Yıldız: Başkanımız 3 buçuk yıldır millete hizmet örneği gösteriyor



İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “ Böylesi güzel bir projede bizi sizlerle buluşturduğu için Belediye Başkanım ve ekibine teşekkür ediyorum. Fatma Hanım şunu gösterdi ki: bu işler artık belediyeciliğin temel felsefesi, bir lütuf değil. Yapılan hizmetlerin Kocaeli’de veya İzmit’te hiç fark etmez bir lütufmuş gibi sunulması doğru değil. Belediyeciliğin temel anlayışı millete hizmet etmek. Sayın Belediye Başkanımız bunu 3 buçuk yıldır en iyi şekilde gösteriyor” şeklinde konuştu.