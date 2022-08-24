24 Ağu 2022 - 15:44- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 15:48

Onkoloji ünitesi için ilaç satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Onkoloji ünitesi için ilaç satın alınacaktır

24 Ağu 2022 - 15:44 - Gündem

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