Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması heyecanı devam ediyor 

Kentin en değerli markası Kocaelispor’un tarihinin gelecek nesillere aktarılması adına çaba sarf eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hayata geçirdiği Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nın üçüncüsü Cumhuriyet Parkı’nda başlamıştı. Yarışmanın ikinci günü ise Gülümse Kafe’de devam etti. Finale kalan isimler ise 27 Ağustos Cumartesi günü şampiyonluk için İzmit Belediyesi Belsa Hizmet Binası önünde kıyasıya mücadele edecek.



ÜÇ İSİM DAHA FİNALE YÜKSELDİ

Spor İşleri Müdürlüğü organizesinde Moderatörlüğünü Mehmet Açık’ın gerçekleştirdiği yarışmanın ilk iki sorusunda telefon ile joker hakkı uygulaması bu yıldan itibaren uygulamaya geçmiş oldu. 10 yarışmacının katıldığı yarışmanın ikinci gününü zirvede tamamlayan Hakan Eltut, Yağız Pusat Taşer, Berat Kaan Bayram 27 Ağustos Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan büyük finalde mücadele etme hakkı kazandı. Böylece ikinci günün sonunda finale yükselen isim sayısı beşe yükseldi.



FİNAL CUMARTESİ GÜNÜ

Hafta içerisinde 4 farklı günde yapılacak elemelerde finale kalan yarışmacılar, 27 Ağustos Cumartesi akşamı Belsa Plaza önünde yapılacak büyük finalde şampiyonluk için ter dökecek. Finalde Kocaelispor’un efsane isimleri de jüri olarak yer alacak ve dereceye girenlere ödüllerini takdim edecek.



SÜRPRİZ HEDİYELER

Yarışmayı ilk sırada tamamlayan isim 3 Bin TL, ikinci sırada tamamlayan isim 2 Bin TL ve üçüncü sırada tamamlayan isim ise bin TL’lik hediye çekinin sahibi olacak. Hediye çekleri, İzmit Belediyesinin bünyesinde bulunan Çınar Halk Market, Sarısu Gençlik Kampı, Gülümse Kafe, Lavanta Kafe, Şehr-i İzmit Kafe ve Yeni Cuma Çay Bahçesi’nde geçerli olacak. Hediye çeklerinin yanı sıra dereceye girecek olan isimleri sürpriz hediyeler bekliyor olacak.