Gülümse Kafe kalitesi şimdi de Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Gülümse Kafe, vatandaşların en çok tercih ettiği mekânlardan biri olmaya devam ediyor. Yahya Kaptan Mahallesi’nde ilki açılan Gülümse Kafe’nin ikinci şubesi geçtiğimiz günlerde Lavanta Parkı’nda açıldı. Vatandaşlara kaliteli ve uygun hizmeti bir arada veren Gülümse Kafe kalitesi, Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde de bölge halkının sosyal tesis ihtiyacını karşılıyor.
UYGUN VE KALİTELİ HİZMETİN ADRESİ
Başkan Hürriyet’in öncülüğüyle Kocaeli’deki Balkan derneklerinin hizmetine açılan Balkan Dernekleri Yerleşkesi de artık Gülümse Kafe hizmetini bünyesinde barındırıyor. İzmit’in markası haline gelerek farklı noktalarda kaliteli ve uygun hizmetin adresi olmaya devam edecek olan Gülümse Kafe şubelerine tüm İzmitliler davetlidir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.