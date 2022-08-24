Gülümse Kafe kalitesi şimdi de Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Gülümse Kafe, vatandaşların en çok tercih ettiği mekânlardan biri olmaya devam ediyor. Yahya Kaptan Mahallesi’nde ilki açılan Gülümse Kafe’nin ikinci şubesi geçtiğimiz günlerde Lavanta Parkı’nda açıldı. Vatandaşlara kaliteli ve uygun hizmeti bir arada veren Gülümse Kafe kalitesi, Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde de bölge halkının sosyal tesis ihtiyacını karşılıyor.

UYGUN VE KALİTELİ HİZMETİN ADRESİ

Başkan Hürriyet’in öncülüğüyle Kocaeli’deki Balkan derneklerinin hizmetine açılan Balkan Dernekleri Yerleşkesi de artık Gülümse Kafe hizmetini bünyesinde barındırıyor. İzmit’in markası haline gelerek farklı noktalarda kaliteli ve uygun hizmetin adresi olmaya devam edecek olan Gülümse Kafe şubelerine tüm İzmitliler davetlidir.