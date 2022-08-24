Kandıra’da geniş bir kesim tarafından tanınan, MHP Kandıra eski İlçe Başkanlarından Mansur Cici bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Taş medreseli olarak bilinen ve yıllardır ülkücü camianın içerisinde siyaset yapan Mansur Cici, yarın Kandıra Orhan Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
24 Ağu 2022 - 16:12- Asayiş Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 16:18
Mansur Cici yaşamını yitirdi
MHP Kandıra eski İlçe Başkanı ve ülkücü camiada geniş bir kesim tarafından tanınan Mansur Cici yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.