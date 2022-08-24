Mansur Cici yaşamını yitirdi

Kandıra’da geniş bir kesim tarafından tanınan, MHP Kandıra eski İlçe Başkanlarından Mansur Cici bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Taş medreseli olarak bilinen ve yıllardır ülkücü camianın içerisinde siyaset yapan Mansur Cici, yarın Kandıra Orhan Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.