İzmit Belediyesi'nin öğrencilere vereceği kırtasiye desteği başvuruları için son 2 gün!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına verdiği desteklerle öğrencilerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Çocukların üstün yararını her alanda gözetmeye devam eden İzmit Belediyesi her çocuğun nitelikli eğitim ihtiyacına cevap verebilmek adına sosyal hizmet uzmanlarınca yapılacak sosyo-ekonomik değerlendirmeler sonucu uygun bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye malzemesi desteği sağlayacak.
SON TARİH 26 AĞUSTOS
İzmit Belediyesi 5-9 Eylül tarihleri arasında Dost Eller Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına sırt çantası, kurşun kalem, kırmızı kalem, uçlu kalem, uç, traş kalem, silgi, cetvel seti, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, pastel boya, kuru boya, kalem kutusu malzemelerinden oluşan kırtasiye paketini ulaştıracak. Kırtasiye desteği için başvurular 26 Ağustos tarihine kadar www.izmitkardeseller.com adresi üzerinden yapılabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.