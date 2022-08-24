İzmit Belediyesi'nin öğrencilere vereceği kırtasiye desteği başvuruları için son 2 gün!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına verdiği desteklerle öğrencilerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Çocukların üstün yararını her alanda gözetmeye devam eden İzmit Belediyesi her çocuğun nitelikli eğitim ihtiyacına cevap verebilmek adına sosyal hizmet uzmanlarınca yapılacak sosyo-ekonomik değerlendirmeler sonucu uygun bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye malzemesi desteği sağlayacak.



SON TARİH 26 AĞUSTOS

İzmit Belediyesi 5-9 Eylül tarihleri arasında Dost Eller Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına sırt çantası, kurşun kalem, kırmızı kalem, uçlu kalem, uç, traş kalem, silgi, cetvel seti, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, pastel boya, kuru boya, kalem kutusu malzemelerinden oluşan kırtasiye paketini ulaştıracak. Kırtasiye desteği için başvurular 26 Ağustos tarihine kadar www.izmitkardeseller.com adresi üzerinden yapılabilecek.