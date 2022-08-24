24 Ağu 2022 - 16:24- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 16:26

Valilik sel ve su baskınlarına karşı uyardı

Kocaeli Valiliği Kocaeli'de yarın ilk saatlerden itibaren başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar dolayısıyla vatandaşlara ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu

Valilik sel ve su baskınlarına karşı uyardı mask

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kentte yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak ve geç saatlere kadar etkili olacak  gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.  Uyarıda vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtilirken şu ifadeler yer aldı;

"25.08.2022 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren başlayarak akşam geç saatlere kadar etkili olacağı beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları  gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
# Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Seddar Yavuz, ile

24 Ağu 2022 - 16:24 - Gündem

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