Birol Sağlam, milletin parasını heba edenlere seslendi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hayata geçirdiği her proje ile hem ulusal hem de uluslararası alanda yankı uyandırmaya devam ederken, yıllardır alıştıkları rant sistemleri çöken, halktan uzaklaşan AKP’lilerin engelleme çabalarıyla da mücadele ediyor. Her mücadelesi İzmitliler için olan Başkan Hürriyet, yine İzmitlilerle birlikte kente hak ettiği değeri kazandıracak çalışmalarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.



“GÖLKAY İZMİT’E DEĞER KATACAK”

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam da algı oyunlarıyla vatandaşları kandırmaya çalışan ve İzmit’e zarar verenlere seslenerek şu ifadeleri kullandı: Üzeri kaçak yapılarla dolu çökmeye yüz tutmuş bir mekandı Gölkay! Artık “Yeni Nesil Yaşam Alanı” olarak İzmit’e değer katacak. İnterteks Fuar Alanı yok pahasına peşkeş çekilirken, bugün feveran eden şakşakçılar o gün neden bir kelam edemediler? Milletin parasını heba edenler bilsinler ki, İzmit Belediyesi bugün insan hayatına dokunan projeler ile ülkenin gündeminde.



“TAKLİTÇİLİKTEN ÖTEYE GEÇEMİYORSUNUZ”

Çiftçiye, köylüye, halka destek veriyor, hizmeti yerinde hayata geçiriyoruz. Tüketim üzerine kurduğunuz iktidar sistemi yüzünden yıllardır atıl bıraktığınız verimli topraklarda İzmit Belediyesi olarak üreterek hayatın akışını değiştiriyoruz. 12 Belediye yan yana gelse ne fayda! Siz hepiniz biz tek. Taklitçilik yapmaktan öteye geçemiyorsunuz. İyi mi böyle? Bizi takip etmeye devam edin! Cumhuriyet Parkı konusunda da pek konuşmaya gerek yok.

Kadın kazandı beyler, halk kazandı dağılın. Yeni görüntüsüyle sizleri çay içmeye bekleriz.