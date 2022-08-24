MHP’de 2 ilçeden 2 istifa

Son haftalarda istifalar ve fikir ayrılıkları ile gündeme gelen Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarında yeni istifalar gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl İl Başkanlığına Yunus Emre Kurt’un gelmesi sonrası MHP Gebze İlçe Başkanlığına Bülent Özdemir Darıca İlçe Başkanlığına ise Yücel Bektaş atanmıştı. İki ismin de yönetiminden birer isim istifa etti. Özdemir’in yönetiminde yer alan Ahmet Çağrı Şakar yönetimden istifa ettiğini duyururken, Bektaş’ın yönetiminde görev alan Aytekin Aşutoğlu da dün akşam saatlerinde istifa ettiğini açıkladı.

"BAŞARILAR DİLERİM"

Gebzeli Yönetici Şakar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe yönetiminden istifa ettim. Liderimize ve sadakatimiz tartışmaya kapalı olmakla birlikte, son nefesimize kadar Milliyetçi - Ülkücü Hareketin emrindeyim. Dava arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

DARICA’DAN İSTİFA

Darıca İlçe Yöneticisi olan Aşutoğlu, bugün ise dün ani bir kararla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Daha önce MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’ın istifa etmesi ile ilgili paylaşım yapan Aşutoğlu’nın istifa nedeninin bu paylaşım olabileceği öne sürüldü.