Devlet yurtlarına 1 yılda yüzde 80 zam!

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olan 16 öğrenci yurdunda kapasite 17 bin 122 olarak açıklanırken yurt ücretleri de yurttan yurda değişiyor. İzmit’in en büyük öğrenci yurtlarından birisi olan Samiha Ayverdi Öğrenci Yurdu’nda 4 kişilik standart odanın aylık ücreti 600 TL iken, Kocaeli Şerife Gelin Yurt Müdürlüğü’nde aylık ücreti 700 TL, Fatma Seher Hanım Yurdu’nda ise 800 TL olarak belirlendi. En düşük yurt ücreti ise bin 529 kapasiteli Kocaeli Yurt Müdürlüğü’nde 500 TL olarak açıklandı.

GEÇEN YIL 213 TL, BU YIL 600 TL

Geçen yıl Samiha Ayverdi Öğrenci Yurdu’nun 4 kişilik odasında aylık 213 TL ücret ödeyerek barınan öğrenci, aynı yılın eylül ayında 325 TL’ye kalırken bu yıl ise son yapılan duyuru kapsamında 600 TL’ye kalacak. Kocaeli Şerife Gelin Yurt Müdürlüğü’nde aylık yurt ücreti geçen yıl 258 TL iken, aynı yılın eylül ayında 400 TL bu yıl ise 700 TL belirlendi. Artış sadece aylık ödemelerde değil, depozitolarda da oldu. Standart dört kişilik odanın depozito ücreti geçen yıl 284 TL olarak belirlenirken eylül ayında 444 TL, bu yıl ise 820 TL olarak belirlendi.

KAPASİTE 1 YILDA 2 BİN 645 ARTTI

Yurtların kapasitesinin bir yılda 2 bin 645 arttırıldığı görüldü. Geçen yıl haziran ayında 14 bin 477 olan yurt kapasitesi, bu yıl 17 bin 122 olarak açıklandı. Yaklaşık 90 bin öğrencinin eğitim görmesi beklenen Kocaeli’de öğrencilerin yüzde 80’inin yurt bulamayacağı öngörülüyor.

YURTLARLA İLGİLİ KOORDİNASYON TOPLANTISI

Kocaeli Valiliği tarafından geçtiğimiz gün yapılan ‘Üniversitelerin Açılışı ve Yurtlar ile İlgili Koordinasyon Toplantısı’nda bu konu gündeme alındı. Toplantıya Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, Kocaeli Sağlık ve Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Vali Yardımcıları Abdul Rauf Ulusoy ve Ali Ada, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İlçe Belediye Başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, daire müdürleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

“İKİ BAKANLIĞIN KATILDIĞI TOPLANTI YAPTIK”

Toplantıda konuşan Vali Seddar Yavuz, “Huzur ve güven ortamının sağlanması ve ilimize gelecek gençlerimizin en iyi şartlarda barındırılması ve barınma sorunlarının çözülmesi, gençlerimizi istismar edebilecek yapıların bertaraf edilmesi, kullanabilecekleri malzeme verilmemesi amacıyla İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın birlikte katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

“ONLARI EVLADIMIZ GİBİ KUCAKLAMAK GÖREVİMİZ”

Vali Yavuz, “Onları anne-baba şefkatiyle kucaklayacağınızı, bu çocukların sorunlarıyla yakından ilgileneceğinize gönülden inanıyorum. Çünkü bu evlatlar bizim evlatlarımız, milletimizin evlatları. Geleceğimizin teminatı bu gençler. Onları kendi evladımız gibi kucaklamak, dertleriyle, sorunlarıyla ilgilenmek bizim asli vazifemiz ve görevimiz. İnanıyorum bunu hep beraber başaracağız ve hiçbir gencimizi, çocuğumuzu dışarıda bırakmayacağız” dedi.

GENÇLER OTOGARDA KARŞILANACAK

Toplantıda üniversitelere yeni kayıt yapacak gençlerimizin barınma ihtiyacının karşılanması için mevcut boş yurt kapasitesi ile ilave alınacak tedbirler, yeni yurt ve otellerin kiralanması için devam eden çalışmaların gözden geçirilmesi, kamu misafirhane ve lojmanlarının üniversite öğrencilerine tahsisi, üniversiteli gençlerin ihtiyaç ve sorunlarını iletebileceği telefon ve elektronik uygulamaların aktif hale getirilmesi, otogarlar ve garlarda, valilik koordinasyonunda oluşturulacak bir komisyon tarafından gençlerin karşılanması, ulaşım dahil danışmanlık hizmeti verilmesi ile güvenlik birimlerince alınacak tedbirler değerlendirildi.