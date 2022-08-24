Çeker: YÖK harekete geçmeli  

Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastaneleri ile Diş Fakültelerinde görev yapan çalışanlarının Ek Ödeme değişikliği ve Taban Ek Ödemelerinde değişiklik yapılması hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, İzmit İlçe Temsilcisi Hüseyin Özdemir, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Baş Temsilci Özlem Çağın, Temsilci Ömer Koyuncu, Yalçın Gül, üye Fehmi Can Aktürk ile birlikte şubede basın açıklaması yaptı.

“KOÜ’DE BİN 940 KAMU GÖREVLİSİ”

Çeker, “15 Mayıs 2022 tutanaklarına göre ülke genelinde YÖK’e bağlı faaliyet gösteren Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Diş Fakültelerinde 96 bin 900, Kocaeli Üniversitesi’nde ise 1940 kamu görevlisi görev yapmaktadır. Kamu işvereni Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, 23 Haziran 2022 Tarih ve 31875 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Yapılan düzenlemenin kurumlarda uygulanabilmesi için YÖK’ün yeni Ek Ödeme Yönetmenliği yayınlaması gerekir iken, yeni yönetmenliği yayınlamadığı için 96 bin 900 kamu görevlisini mağdur etmiştir. YÖK, Ek Ödeme değişikliği ve Taban Ek Ödeme için harekete geçmeli yeni yönetmeliği vakit geçirmeden yayınlayarak çalışanların mağduriyetine son vermelidir” dedi.