Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bazı şahısların sosyal medya hesapları üzerinden maddi sıkıntı çeken vatandaşları, kredi vaadiyle dolandırdıkları ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şahısların ücret karşılığında temin ettikleri banka hesaplarına kredi tahsis ücreti, kredi sigorta ücreti, kredi ilk taksiti gibi bahaneler ile vatandaşlara para yatırmalarını sağladıkları, bu paraların ise İzmit ilçesinde bulunan ATM cihazlarından çekildiği tespit edildi. Belirlenen adreslere polis ekiplerince düzenlenen operasyon çerçevesinde Kocaeli’de 7 kişi, İzmir’de ise 1 kişi olmak üzere toplam 8 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
24 Ağu 2022 - 19:10- Asayiş Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 19:11
Kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan 8 şahıs gözaltına alındı
Kocaeli ve İzmir’de sosyal medya hesaplarından, vatandaşları kredi vadiyle dolandırdıkları iddia edilen 8 şahıs gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.