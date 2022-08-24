Olay, 23 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, ilçede bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından, hırsızın R.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekipler, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.K. isimli şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
24 Ağu 2022 - 19:10- Asayiş Güncelleme: 24 Ağu 2022 - 19:11
Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı öğrenilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.