24 Ağu 2022 - 19:10- Asayiş G: 24 Ağu 2022 - 19:11

Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı öğrenilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı mask

Olay, 23 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, ilçede bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından, hırsızın R.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekipler, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.K. isimli şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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24 Ağu 2022 - 19:10 İHA Kocaeli- Asayiş

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