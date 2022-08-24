Adnan Zanburkan'ın acı günü

Kocaeli'de uzun yıllar İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapan kentimizin tanınan ve sevilen simalarından Adnan Zanburkan'ın annesi Nazhanım Zanburkan hayatını kaybetti.
Nazhanım Zanburkan'ın cenazesi yarın (25 Ağustos Perşembe) öğlen namazına müteakip Derince Merkez Camisinden kaldırılarak Çınarlı Şehitler Mezarlığına defnedilecek.
Star Kocaeli ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.