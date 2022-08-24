24 Ağu 2022 - 20:45- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 20:48

Adnan Zanburkan'ın acı günü

Kocaeli Eski İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan'ın annesi Nazhanım Zanburkan hayatını kaybetti
Adnan Zanburkan'ın acı günü mask

Kocaeli'de uzun yıllar İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapan kentimizin tanınan ve sevilen simalarından Adnan Zanburkan'ın annesi Nazhanım Zanburkan hayatını kaybetti. 

Nazhanım Zanburkan'ın cenazesi yarın (25 Ağustos Perşembe) öğlen namazına müteakip  Derince Merkez Camisinden kaldırılarak Çınarlı Şehitler Mezarlığına defnedilecek.

Star Kocaeli ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.
# Kocaeli Eski İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan

24 Ağu 2022 - 20:45 - Gündem

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