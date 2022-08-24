Adnan Zanburkan'ın acı günü

Kocaeli'de uzun yıllar İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapan kentimizin tanınan ve sevilen simalarından Adnan Zanburkan'ın annesi Nazhanım Zanburkan hayatını kaybetti.

Nazhanım Zanburkan'ın cenazesi yarın (25 Ağustos Perşembe) öğlen namazına müteakip Derince Merkez Camisinden kaldırılarak Çınarlı Şehitler Mezarlığına defnedilecek.

Star Kocaeli ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.