24 Ağu 2022 - 22:09- Gündem G: 24 Ağu 2022 - 22:10

Marmara Denizi’ni şimşekler aydınlattı

Marmara Deniz’ini aydınlatan şimşekler Kocaeli'den görüldü.

Marmara Denizi’nde kıyılarından şimşekler gözlemlendi. Art ardına çakan şimşekler güzel görüntüler oluştururken bir yandan da tedirgin etti. Şimşeklerin çakması kısa süreli etrafı gündüze çevirdi. Birkaç gün öncesinden AFAD tarafından Kocaeli ve çevre ilçelerde yoğun yağışa karşı vatandaşlar uyarılmıştı. 
# bir, tarafından, çevre

24 Ağu 2022 - 22:09 İHA Bursa- Gündem

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