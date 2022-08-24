TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, sezon başlamadan kadrosunu takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlılar son olarak Iğdır FK forması giyen Mesut Can Tunalı’yı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki genç oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.
24 Ağu 2022 - 23:59- Spor Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 00:00
Mesut Can Tunalı, Kocaelispor’da
Kocaelispor, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı’yı 2+1 yıllığına renklerine bağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.