TEM’de tır bariyerlere çarptı, İstanbul istikameti 1 buçuk saat trafiğe kapandı

Kaza, Kocaeli TEM Otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikameti Bekirdere Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki HD 62 FAV Romanya plakalı tır, sürücünün yol kenarındaki bariyerlere çarpmasıyla kaza yaptı. Yola savrulan tır, tüm şeritlerden geçişleri engelleyecek şekilde durabildi. Ayrıca tırın 20 ton sac taşıdığı öğrenildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Kazadan dolayı yol kapandı, sürücüler uzun süre mahsur kaldı. Yol, tam bir buçuk saat sonra tırın çekilmesiyle açıldı.
Öte yandan kazadan dolayı bir buçuk saat beklemek zorunda kalan vatandaşlar ile Rus bir motosikletçinin samimi diyaloglar kurması kameralara yansıdı. Kazayı ve Rus motosikletçiyle olan diyaloglarını anlatan Muharrem Fidan, “Bir buçuk saattir yoldayız. Otogardan çıktık bu mevkiye geldiğimizde ani bir frenle irkildik. Sonra tırın refüje girmiş olduğunu gördük. Kafası yola doğru dönünce orada kaldı. Hareket ettirilemedi, bir buçuk saattir yoldayız. Motosikletçi ağabeyimiz de Rusya’dan gelmiş ve burada yolda kalmış. Arkadaş olduk, Rusya’ya davet etti bizi” diye konuştu.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.