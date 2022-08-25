25 Ağu 2022 - 09:27- Spor G: 25 Ağu 2022 - 09:28

Belediye Derincespor’da Eskişehirspor maçının hazırlıkları sürüyor

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor. Sarı lacivertliler akşamki çalışmasını Körfez Brunga T...

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Belediye Derincespor’da Eskişehirspor maçının hazırlıkları sürüyor mask
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3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor. Sarı lacivertliler akşamki çalışmasını Körfez Brunga Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Antrenmanda son transfer Uğurcan Bekçi de yer aldı.

KOCAELİSOR VE DERİNCE STATLARI DEĞİŞTİRDİ

4 Eylül’de sezonu Eskişehirspor maçı ile açacak olan Kocaelispor’da antrenmanlar devam ediyor. Kocaelispor, Derince Stadı’nda çalıştığı için sarı lacivertliler de Kocaelispor’un çalıştığı Brunga Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürdü. Deneyimli Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz denetiminde gerçekleşen antrenmana Kocaelispor’dan kiralanan son transfer Uğurcan Bekçi de katıldı.

TAKIM GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

3’ü kaleci olmak üzere kadrosunda 25 futbolcusu bulunan Belediye Derincespor’da antrenman ısınma koşusu, ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma çalışması ile başladı. Ardından yarım sahada çift kale maç yapıldı. Maç içinde kaleyi bulan şutlar ve havalanan fileler teknik ekip tarafından memnuniyetle karşılandı.

EFE VE TOSUN’DA SORUN YOK

Antrenmanı Sportif Direktör Mustafa Polat, İdari ve Sportif Menajer Osman Cömert de izlerken, Kocaelispor Sportif Direktörü Bayram Oral ile Tesisleri Amiri Taner Sinan Çakırer konukları ile yakından ilgilendi. Takımda kaptanlar Efe Karaoğlu ve Mehmet Tosun’un hafif sakatlıkları bulunurken, iki futbolcunun da çalışmayı rahat bir şekilde çıkarması sevindirdi.

# ile, bir, Kocaelispor, tarafından, ardından, Uğurcan Bekçi

25 Ağu 2022 - 09:27 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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