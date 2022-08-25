Derince ve Yuvacık’ın maçı var

3. Lig 1. Grup takımlarından Belediye Derincespor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında BAL takımlarımızdan Yuvacıkspor ile antrenman maçı yapacak. Sarı lacivertliler ile geçtiğimiz Bölgesel Amatör Lig’in en başarılı takımları arasında yer alan Yuvacıkspor arasındaki karşılaşma cumartesi günü Körfez Brunga Tesisleri’nde oynanacak. Maçı başlama saati ise henüz netleşmedi.