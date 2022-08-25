25 Ağu 2022 - 09:27- Spor G: 25 Ağu 2022 - 09:28

Derince ve Yuvacık’ın maçı var

3. Lig 1. Grup takımlarından Belediye Derincespor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında BAL takımlarımızdan Yuvacıkspor ile antrenman maçı yapacak. Sa...

Erdem ÖVÜÇ
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Derince ve Yuvacık’ın maçı var mask

3. Lig 1. Grup takımlarından Belediye Derincespor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında BAL takımlarımızdan Yuvacıkspor ile antrenman maçı yapacak. Sarı lacivertliler ile geçtiğimiz Bölgesel Amatör Lig’in en başarılı takımları arasında yer alan Yuvacıkspor arasındaki karşılaşma cumartesi günü Körfez Brunga Tesisleri’nde oynanacak. Maçı başlama saati ise henüz netleşmedi.
# ile, Bölgesel Amatör Lig

25 Ağu 2022 - 09:27 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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