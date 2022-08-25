3. Lig 1. Grup takımlarından Belediye Derincespor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında BAL takımlarımızdan Yuvacıkspor ile antrenman maçı yapacak. Sarı lacivertliler ile geçtiğimiz Bölgesel Amatör Lig’in en başarılı takımları arasında yer alan Yuvacıkspor arasındaki karşılaşma cumartesi günü Körfez Brunga Tesisleri’nde oynanacak. Maçı başlama saati ise henüz netleşmedi.
25 Ağu 2022 - 09:27- Spor Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 09:28
Derince ve Yuvacık’ın maçı var
3. Lig 1. Grup takımlarından Belediye Derincespor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında BAL takımlarımızdan Yuvacıkspor ile antrenman maçı yapacak. Sa...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.