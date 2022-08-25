Arda Kaval Şirinspor’da

Geride bıraktığımız sezon 1. Amatör Lig Play-Off maçında Çayırova Menderes karşısında çok talihsiz bir yenilgi alan, Süper Amatör Lig’i kıl payı kaçıran ve bu sezon Göktan Arpacı’nın çalıştıracağı Şirinspor kadrosuna önemli bir futbolcuyu kattı. Kariyerinde çok sayıda şampiyonluğu bulunan orta saha oyuncusu Arda Kaval, Kartepe ekibi ile başladı.
U-13 TAKIMI ONA EMANET EDİLECEK
Arda Kaval, takıma ağabeylik yapacak ve aynı zamanda U-13 takımını da çalıştırarak antrenörlük kariyerine başlayacak. 1990 doğumlu merkez orta saha oyuncusu Arda, Bekirderespor, Yenişehirspor, Değirmenderespor, Hereke Yıldızspor, Bağçeşmespor, Yazlıkspor, İzmit Yuvamspor, Kullarspor, Arifiye Kalaycı, Başaranspor ve son olarak Gölcük Çiftlikspor’da başarı ile forma giydi. Arda, Kullarspor ve Arfiye Kalaycı ile Süper’den BAL’a, Yenişehirspor, Değirmederespor ve Bekirderespor ile 1’den Süper’e, Yuvam İzmit ile de 2 Amatör Lig’den 1. Amatör Lig’e yükselme başarısı göstermişti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.