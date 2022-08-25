25 Ağu 2022 - 09:27- Spor G: 25 Ağu 2022 - 09:28

Arda Kaval Şirinspor’da

Geride bıraktığımız sezon 1. Amatör Lig Play-Off maçında Çayırova Menderes karşısında çok talihsiz bir yenilgi alan, Süper Amatör Lig’i kıl payı kaç...

Erdem ÖVÜÇ
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Arda Kaval Şirinspor’da mask

Geride bıraktığımız sezon 1. Amatör Lig Play-Off maçında Çayırova Menderes karşısında çok talihsiz bir yenilgi alan, Süper Amatör Lig’i kıl payı kaçıran ve bu sezon Göktan Arpacı’nın çalıştıracağı Şirinspor kadrosuna önemli bir futbolcuyu kattı. Kariyerinde çok sayıda şampiyonluğu bulunan orta saha oyuncusu Arda Kaval, Kartepe ekibi ile başladı.

U-13 TAKIMI ONA EMANET EDİLECEK

Arda Kaval, takıma ağabeylik yapacak ve aynı zamanda U-13 takımını da çalıştırarak antrenörlük kariyerine başlayacak. 1990 doğumlu merkez orta saha oyuncusu Arda, Bekirderespor, Yenişehirspor, Değirmenderespor, Hereke Yıldızspor, Bağçeşmespor, Yazlıkspor, İzmit Yuvamspor, Kullarspor, Arifiye Kalaycı, Başaranspor ve son olarak Gölcük Çiftlikspor’da başarı ile forma giydi. Arda, Kullarspor ve Arfiye Kalaycı ile Süper’den BAL’a, Yenişehirspor, Değirmederespor ve Bekirderespor ile 1’den Süper’e, Yuvam İzmit ile de 2 Amatör Lig’den 1. Amatör Lig’e yükselme başarısı göstermişti.
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25 Ağu 2022 - 09:27 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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