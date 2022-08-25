Başaranspor fena geliyor

Geride bıraktığımız sezon Arslanbey Organize Sanayispor ile oynadıkları sezonun son maçını 2-1 kaybeden ve Süper Amatör Lig’den 1. Amatör Lig’e düşen Başaranspor yeni sezon öncesi son derece ciddi bir kadro kuruyor. Başkanlığını Teknik Sorumluluğunu Ergün Göksu’nun yaptığı takım son olarak amatörün krallarından Ömer Çalık, başarılı orta saha oyuncusu Cihat Genç ve yetenekli futbolcu Muhammed Dönmez’i renklerine bağladı.
İYİ KADRO KURULUYOR
İzmit ekibi daha önce kaleciler Erdoğan Özcan ve Abdülkadir Yıldırımer, alt yapıdan Nesim Yaşarlar, 41 FK’dan ikiz kardeşler Ahmet ile Mert Can ile Burak Adıgüzel, Emirhan Kurtuldu, Osman Dinçay, Oğuzhan Demir, Ferdi Gülaslan, Fatih Güler, Furkan Filiz, Mustafa Yıldırım, evlat Melih Öztorun ile anlaşmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.