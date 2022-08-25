SEDAŞ’ın katıldığı uluslararası çevreci projeye AB’den destek

Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), çevreci çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya konsorsiyumu tarafından geliştirilen Flexindustries projesi kapsamında 7 farklı sektördeki uygulamalar sayesinde birincil enerjiden tasarruf, yaşam döngüsü maliyetlerinin düşürülmesi ve karbondioksit emisyonlarının azaltılması sağlanacak. Türkiye’den SEDAŞ’ın da dahil olduğu projenin toplam 17 milyon euroluk bütçesinin yüzde 60’ı, Horizon programı ile Avrupa Birliği tarafından karşılanacak.
SEDAŞ araç bataryalarını enerji dağıtımına kazandıracak
SEDAŞ, proje kapsamında Türkiye’de Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş., Mutlu Akü ve Malzemeler San. A.Ş. ve TÜBİTAK ile iş birliği yapacak. Şirketin yürüteceği çalışmalar ile kullanım ömrü dolan elektrikli araç bataryalarının onarılarak güvenli hale getirilmesi ve elektrik dağıtım şebekesinde depolama ünitesinde kullanılması sağlanacak.
Projede 9 ülkeden 35 katılımcı bulunuyor
Flexindustries projesi disiplinler arası yaklaşım otomotiv, biyoyakıt, polimer, çelik, kâğıt, farmasötik ve çimento endüstrisinde enerji verimliliğine katkı sağlamak için hayata geçirildi. Projenin temel amacı enerji üretimi ve depolama varlıklarının, işletim ve kontrol için akıllı dijital araçların ve endüstriyel esneklik için yeni iş modellerinin entegrasyonunun sağlanması olarak açıklanıyor. Projede 9 farklı ülkeden 16 büyük endüstri kuruluşu, 6 araştırma enstitüsü, 8 küçük ve orta büyüklükte işletme, 2 üniversite ve 3 kâr amacı gütmeyen kuruluş yer alıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.