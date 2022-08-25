25 Ağu 2022 - 09:29- Gündem G: 25 Ağu 2022 - 09:30

SEDAŞ’ın katıldığı uluslararası çevreci projeye AB’den destek

SEDAŞ’ın yer aldığı uluslararası çevreci proje “Flexindustries”, Avrupa Birliği’nin Horizon programı tarafından desteklenecek. 7 farklı sektörde enerjiden tasarruf, yaşam döngüsü maliyetinin düşürülmesi ve karbondioksit emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan projenin yüzde 60’lık bütçesi AB tarafından karşılanacak.

SEDAŞ’ın katıldığı uluslararası çevreci projeye AB’den destek mask

Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), çevreci çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya konsorsiyumu tarafından geliştirilen Flexindustries projesi kapsamında 7 farklı sektördeki uygulamalar sayesinde birincil enerjiden tasarruf, yaşam döngüsü maliyetlerinin düşürülmesi ve karbondioksit emisyonlarının azaltılması sağlanacak. Türkiye’den SEDAŞ’ın da dahil olduğu projenin toplam 17 milyon euroluk bütçesinin yüzde 60’ı, Horizon programı ile Avrupa Birliği tarafından karşılanacak.

SEDAŞ araç bataryalarını enerji dağıtımına kazandıracak

SEDAŞ, proje kapsamında Türkiye’de Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş., Mutlu Akü ve Malzemeler San. A.Ş. ve TÜBİTAK ile iş birliği yapacak. Şirketin yürüteceği çalışmalar ile kullanım ömrü dolan elektrikli araç bataryalarının onarılarak güvenli hale getirilmesi ve elektrik dağıtım şebekesinde depolama ünitesinde kullanılması sağlanacak.

Projede 9 ülkeden 35 katılımcı bulunuyor

Flexindustries projesi disiplinler arası yaklaşım otomotiv, biyoyakıt, polimer, çelik, kâğıt, farmasötik ve çimento endüstrisinde enerji verimliliğine katkı sağlamak için hayata geçirildi. Projenin temel amacı enerji üretimi ve depolama varlıklarının, işletim ve kontrol için akıllı dijital araçların ve endüstriyel esneklik için yeni iş modellerinin entegrasyonunun sağlanması olarak açıklanıyor. Projede 9 farklı ülkeden 16 büyük endüstri kuruluşu, 6 araştırma enstitüsü, 8 küçük ve orta büyüklükte işletme, 2 üniversite ve 3 kâr amacı gütmeyen kuruluş yer alıyor.

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25 Ağu 2022 - 09:29 - Gündem

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