25 Ağu 2022 - 09:29- Gündem G: 25 Ağu 2022 - 09:30

Kartepe Şevkatiye Parkında çalışmalar hızla ilerliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesine bağlı Şevkatiye Mahallesinde başlatılan çok amaçlı park çalışmaları hızla devam ediyor.

Kartepe Şevkatiye Parkında çalışmalar hızla ilerliyor mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların hayatına değer katan icraatlarına devam ediyor. Geçekleştirdiği yatırımla ilçe merkezlerde park, bahçe, spor tesisleri kazandıran Büyükşehir, bu kapsamda Kartepe Arslanbey Şevkatiye Mahallesinde başlattığı sosyal donatılara sahip park ile çalışmalarına devam ediyor. Parkın içerisinde yürüyüş yollarının toprak tesviyesi yapılırken, basketbol sahasının direkleri dikilmeye başladı.

5550 M2 YEŞİL ALAN OLACAK

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan parkın inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Park içerisinde yürüyüş yolları, basketbol sahası ve çocuk oyun grupları olacak. Şevkatiye Mahallesinde inşa edilen çok amaçlı ve geniş kapsamlı, sosyal donatılara sahip olması planlanan parkın toplam proje alanı 9700 m2 olacak. Parkın içerisinde yeşil alana 5550 m2 ayrıldı. Park içerisinde 265 m2 çocuk oyun alanı, 74 m2 fitness alanı, 79 m2 tuvalet ve mescit yapılacak. Bununla birlikte yetişkinler ve gençlerin kaliteli vakit geçirip spor yapabileceği 1.232 m2 futbol sahası, 145 m2 kafe ve soyunma odası, 405 m2 basket sahası ve yürüyüş yolları yapılması planlandı.

BASKETBOL SAHASININ ÇELİK İMALATI YAPILIYOR

Şevkatiye Parkı’nın çevre duvarları tamamlandı, idari bina ve WC+Mescid binalarında çalışmalara devam ediliyor. Çocuklar için düşünülen basket sahasının çelik imalatlarına başlandı. Futbol sahası drenajı ve dolguları yapıldı, çevre yolları açılıyor. Çalışmaların yapıldığı alanda tesviye işlemleri hızla ilerliyor. Ekipler çevre duvarları bitirilen alanın, yürüyüş yolları çalışmalarına devam ediyor.

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25 Ağu 2022 - 09:29 - Gündem

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