Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının akşam saatlerinde Kocaeli’de gök gürültülü yağmur başladı. Şimşekler geceyi aydınlatırken, yarın yağışların İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik’te etkili olacağı açıklandı. Kocaeli Valiliği, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
25 Ağu 2022 - 09:37- Asayiş Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 09:38
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.