Olay, Gölcük İhsaniye Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.D. isimli vatandaş evinde pompalı tüfeğini temizlerken yanlışlıkla kendi ayağını vurdu. Silah sesini duyan yakınları hemen yanına koştu. Kanlar içindeki S.D., yakınları tarafından özel bir araçla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayak parmakları kopan S.D., ameliyata alındı. Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.
25 Ağu 2022 - 09:38- Asayiş Güncelleme: 25 Ağu 2022 - 09:39
Pompalı tüfekle kendini vurdu, parmakları koptu
Gölcük'te pompalı tüfeğini temizlerken kendini vuran şahsın ayak parmakları koptu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.