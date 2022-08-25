25 Ağu 2022 - 09:38- Asayiş G: 25 Ağu 2022 - 09:39

Pompalı tüfekle kendini vurdu, parmakları koptu

Gölcük'te pompalı tüfeğini temizlerken kendini vuran şahsın ayak parmakları koptu.
Pompalı tüfekle kendini vurdu, parmakları koptu mask

Olay, Gölcük İhsaniye Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.D. isimli vatandaş evinde pompalı tüfeğini temizlerken yanlışlıkla kendi ayağını vurdu. Silah sesini duyan yakınları hemen yanına koştu. Kanlar içindeki S.D., yakınları tarafından özel bir araçla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayak parmakları kopan S.D., ameliyata alındı.  Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.
# bir, polis, tarafından

25 Ağu 2022 - 09:38 İHA Kocaeli- Asayiş

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